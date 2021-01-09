У серпні бізнес поліпшив оцінки економічного стану своїх підприємств - НБУ

У НБУ зазначили, що про поліпшення оцінок свідчить індекс очікувань ділової активності

Бізнес у серпні поліпшив оцінки економічного стану своїх підприємств до найвищого з жовтня 2019 року рівня.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба Національного банку.

У НБУ зазначили, що про поліпшення оцінок свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісячно. За серпень 2021 року він становив 53,4 порівняно з 50,8 у липні, що є найвищим значенням із жовтня 2019 року.

Підприємства промисловості найоптимістичніше налаштовані щодо економічних результатів і перспектив: у серпні секторальний індекс становив 54,3 проти 51,9 у липні. Респонденти, як і в попередні місяці, прогнозують зростання обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних.

Окрім цього, вперше за півтора року сектор промисловості продемонстрував оптимістичні настрої стосовно зростання чисельності працівників.

Підприємства сфери послуг найбільш оптимістично серед усіх секторів ставляться до власних економічних перспектив: секторальний індекс у серпні зріс до 54,1 з 50,1 у липні. Респонденти мали позитивні оцінки щодо обсягу наданих послуг, нових замовлень та послуг у процесі виконання. Очікування збільшення чисельності працівників триває другий місяць поспіль.

Підприємства торгівлі вперше з квітня цього року позитивно оцінили результати своєї економічної діяльності: секторальний індекс у серпні зріс до 51,1 із 49,7 у липні. Також поліпшилися очікування стосовно обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, однак, як і раніше, про збільшення загальної чисельності працівників не йдеться.

Підприємства будівництва четвертий місяць поспіль позитивно оцінюють результати своєї діяльності: у серпні секторальний індекс становив 53,0 проти 55,6 у липні. Респонденти зберігають високі оцінки щодо обсягу будівництва та нових замовлень та третій місяць поспіль демонструють оптимізм щодо загальної чисельності працівників.

У НБУ зазначили, що "на тлі високих очікувань щодо зростання цін на сировину та матеріали підприємства всіх секторів економіки прогнозують здорожчання власної продукції чи послуг". Втім, у будівельній галузі такі очікування більш стримані.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 25 серпня 2021 року. В опитуванні взяли участь 322 підприємства, з них 42,9% - компанії промисловості, 29,5% - сфери послуг, 22,7% - торгівлі, 5,0% - будівництва. 35,7% респондентів - великі підприємства, 29,2% - середні та 35,1% - малі.

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