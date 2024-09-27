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В Україні з жовтня подорожчає електроенергія для бізнесу

27 вересня 2024, 16:47
В Україні з жовтня подорожчає електроенергія для бізнесу
Перегляд граничних цін зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи.

Відповідне рішення має збалансувати енергосистему і забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів. 

Про це заявили у НКРЕКП

Вже з жовтня в Україні зростуть тарифи на електроенергію для бізнесу. 

"1 жовтня регулятор розгляне проєкт постанови про перегляд граничних цін на ринку на добу наперед, внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку", - йдеться в заяві Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

В комісії додали, що перегляд граничних цін зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи з метою покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему.

Таке рішення покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів

"Воно жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення", – підсумував регулятор.

В травні стало відомо, що в Україні планують підвищити тариф на електроенергію майже вдвічі.

 

електроенергіябізнесТариф

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