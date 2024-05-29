В Україні планують підвищити тариф на електроенергію майже вдвічі – Forbes
Про це пише Forbes Україна, посилаючись на радника одного з членів уряду.
На засіданні уряду 30 травня буде розглянуто проєкт рішення, який передбачає зростання тарифу для населення на 80%, до 4,8 грн/кВт. За умови споживання понад 100 кВт на місяць, уточнив співрозмовник, пише видання.
Так, для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним – 2,64 грн/кВт.
"Проєкт рішення такий, але фінальне рішення може відрізнятись", – повідомив співрозмовник.