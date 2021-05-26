Великий та середній бізнес отримав 166 мільярдів прибутку за квартал
Про це повідомляє Державна служба статистики, зазначає "Економічна правда".
Прибуткові великі та середні підприємства отримали за І квартал 2021 року 218,6 млрд грн прибутку (на 9,4% більше, ніж за січень-березень 2020 року); збиткові великі та середні підприємства зазнали 52,6 млрд грн збитків (у 3,9 рази менше).
Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових за січень-березень 2021 року становила 27,8% (за аналогічний період 2020 року - 40,8%).
Нагадаємо, що канадська енергетична компанія TIU, яка збудувала у Нікополі сонячну електростанцію, заявила про "атаку олігархів" - станцію незаконно від'єднав від електромережі Нікопольський завод феросплавів, який належить українським олігархам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову і Вікторові Пінчуку.
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