50 000 росіян готові напасти на 20 000 українців у Курську – Fobes

В той же час українські бригади готуються до "масового" бою.

кремль очікує, що його війська повернуть собі Курську область в найближчі тижні.

Про це йдеться в публікації бізнес журналу Forbes.

Командування рф посилило 50-тисячне угруповання військ у Курській області тисячами солдатів з КНДР із елементами двох повітряно-десантних дивізій рф, а також 83-ї десантно-штурмової бригади та відновленої 155-ї бригади морської піхоти.

Усі ті підрозділи стоять на північному заході від дороги через Зелений Шлях, а в цей час ЗСУ готуються до майбутньої масштабної битви.

"Найближчим часом ми очікуємо масового і, на мою скромну думку, успішного наступу Росії на моєму фланзі в районі Курська", - написав оператор безпілотника морської піхоти України який бере участь у боях на Курщині та відомий у соцмережі X (Twitter) як Kreigsforscher.

Попри те, що москва наказала повернути російську територію до початку лютого, можливо, справжнім кінцевим терміном є інавгурація обраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.

План миру американського лідера може "подарувати" рф окуповані землі, але він також передбачає заморозку по поточній лінії фронту, включно з захопленими ЗСУ російськими територіями.

"Дві російські дивізії ВДВ, одна бригада ВДВ і одна бригада морської піхоти розпочнуть штурм із великою кількістю маневрів", - написав Kreigsforscher.

Відбивати цю атаку буде 20-тисячне українське військо, до складу якого входять бійці 41-ї та 47-ї механізованих бригад, 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад і 17-ї важкої механізованої бригади, а також інших підрозділів. Наразі 17-та важка механізована бригада, яку реорганізували з танкової бригади, утримує рубіж на північ від дороги на Суджу.

"Останні дії бригади підкреслюють суцільну жорстокість ескалації бою. Пересуватися по лінії фронту без бронезахисту вкрай небезпечно. Так, 17-а ОМБр залучила частину з 60 танків Т-64БВ як саморобні машини постачання. Під час однієї хаотичної місії 16 листопада або раніше один із 42-тонних Т-64 із трьома особами перетягнув вантаж продовольства до піхотного підрозділу, який закріпився, а потім негайно відкрив вогонь по сусідніх росіянах зі своєї 125-міліметрової гармати. Коли танк відходив на свою лісову базу, російський безпілотник завдав удару, пошкодивши, але не зупинивши танк", - пише видання.

Разом з посиленням контратаки росіян, зростатиме й небезпека для Сил оборони. Хоча противник переважає кількістю, оптимізму додають глибокі удари авіації та ракетних батарей ЗСУ, зокрема, Storm Shadow та ATACM.

Далекі удари можуть порушити лінії постачання полків, бригад і дивізій у Курській області рф, а також їхнє командування та управління. Попри це, масовість все ж матиме велике значення в майбутній механізованій сутичці.