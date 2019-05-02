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В Одесі 600 тисяч людей залишилися без води через аварію на водогоні

Аварія сталася ввечері в понеділок, 4 лютого
Близько 600 тис. людей залишилися без водопостачання у вівторок через ремонт водогону на 1-й станції Люстдорфської дороги в Одесі.
В Одесі 600 тисяч людей залишилися без води через аварію на водогоні Фото: gettyimages.com

На час ремонту припинено роботу насосних станцій "Головна" і "Південна", в результаті чого без водопостачання залишилися жителі Приморського, Київського та Малиновського районів Одеси, повідомила прес-служба Одеської міськради.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати свій маршрут у районі Люстдорфської дороги та по прилеглих вулицях.


Фото: Думская

Прорив водогону стався увечері 4 лютого, негайно розпочати ремонт не вдалося через розміщений у місці аварії бігборд: на усунення рекламної конструкції та її опори знадобилося близько 10 годин. Місце прориву виявили тільки вранці вівторка за 10 метрів від основи бігборда.


Фото: Думская

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05 02 2019 16:57
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