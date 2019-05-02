CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБлизько 600 тис. людей залишилися без водопостачання у вівторок через ремонт водогону на 1-й станції Люстдорфської дороги в Одесі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі 600 тисяч людей залишилися без води через аварію на водогоні
Аварія сталася ввечері в понеділок, 4 лютого
Фото: gettyimages.com
На час ремонту припинено роботу насосних станцій "Головна" і "Південна", в результаті чого без водопостачання залишилися жителі Приморського, Київського та Малиновського районів Одеси, повідомила прес-служба Одеської міськради.
Водіям рекомендують заздалегідь планувати свій маршрут у районі Люстдорфської дороги та по прилеглих вулицях.
Фото: Думская
Прорив водогону стався увечері 4 лютого, негайно розпочати ремонт не вдалося через розміщений у місці аварії бігборд: на усунення рекламної конструкції та її опори знадобилося близько 10 годин. Місце прориву виявили тільки вранці вівторка за 10 метрів від основи бігборда.
Фото: Думская
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