Абромавичус: компанії, пов'язані з попередньою владою, мали колосальний доступ до держоборонзамовлень

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус вважає, що державне оборонне замовлення за минулі роки має стати предметом розслідувань правоохоронних органів.

Про це він сказав на нараді з питань "Укроборонпрому" в Харкові, передає LB.ua.

"На жаль, велика частина державного оборонного замовлення відходила до компаній, пов'язаних з минулими політиками. Ми їхні імена знаємо, правоохоронні органи, вважаю, повинні розслідувати це ... Потрібно розсекретити, вважаю, ДОЗ", - поскаржився Абромавичус.

Президент Володимир Зеленський попросив назвати конкретні прізвища. Абромавичус відповів, що мова про "осіб, наближених до прийняття рішень в оборонно-промисловому комплексі, включаючи керівників профільного комітету Верховної Ради".

"Є компанії "Українська бронетехніка", "Богдан", "Ленінська кузня", деякі інші, які мали колосальний доступ до ДОЗ за рахунок колективу компаній "Укроборонпрому", які не отримували замовлення", - сказав він.

"Українську бронетехніку" пов'язують із колишнім головою комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергієм Пашинським, корпорація "Богдан" належить колишньому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському, а "Ленінська кузня" донедавна належала колишньому президенту Петрові Порошенку і колишньому депутатові Верховної Ради Ігорю Кононенку.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра економічного розвитку та торгівлі України Айвараса Абромавічуса головою наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".