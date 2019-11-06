Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Баканов отримав звання лейтенанта, щоб отримати доступ до важливої інформації, - Мендель

Виконувачу обов’язків голови Служби безпеки України Івану Баканову присвоїли звання лейтенанта, щоб він отримав доступ до секретної інформації
Звання лейтенанта Баканову присвоїв голова СБУ Василь Грицак, який подав у відставку.
Баканов отримав звання лейтенанта, щоб отримати доступ до важливої інформації, - Мендель Фото:з відкритих джерел

"Звання лейтенанта насправді не дає ніяких кар’єрних преференцій. Воно потрібне для того, щоб людина мала доступ до важливої інформації, секретної інформації. Цим пояснюється звання лейтенанта. Це невисоке звання і воно абсолютно ніяк не вплине ні на його доходи, ні на кар’єрне зростання. Це те, що він повинен мати, для того щоб мати доступ до потрібної інформації", – повідомила речниця президента України Юлія Мендель.

Заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка сподівається, що Баканов зможе реформувати СБУ.

"Питання не в тому, яке він отримав звання, оскільки в багатьох спецслужбах успішними керівниками були люди, які є цивільними. І, можливо, цей експеримент буде для нас вдалим, коли людина не із системи, людина, яка не зашорена цими, можливо, догматичними уявленнями про те, як повинна функціонувати спецслужба, буде здатна зробити нарешті реформи спеціальної служби", – зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.

22 травня колишнього партнера президента Володимира Зеленського по "Кварталу 95" та ексголову партії "Слуга народу" Івана Баканова призначили першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Наразі Баканов є виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України. 

Читайте також: В.о. голови СБУ запрошує журналістів ділитися компроматом

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 06 2019 17:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.