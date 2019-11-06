Баканов отримав звання лейтенанта, щоб отримати доступ до важливої інформації, - Мендель

Звання лейтенанта Баканову присвоїв голова СБУ Василь Грицак, який подав у відставку.

"Звання лейтенанта насправді не дає ніяких кар’єрних преференцій. Воно потрібне для того, щоб людина мала доступ до важливої інформації, секретної інформації. Цим пояснюється звання лейтенанта. Це невисоке звання і воно абсолютно ніяк не вплине ні на його доходи, ні на кар’єрне зростання. Це те, що він повинен мати, для того щоб мати доступ до потрібної інформації", – повідомила речниця президента України Юлія Мендель.

Заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка сподівається, що Баканов зможе реформувати СБУ.

"Питання не в тому, яке він отримав звання, оскільки в багатьох спецслужбах успішними керівниками були люди, які є цивільними. І, можливо, цей експеримент буде для нас вдалим, коли людина не із системи, людина, яка не зашорена цими, можливо, догматичними уявленнями про те, як повинна функціонувати спецслужба, буде здатна зробити нарешті реформи спеціальної служби", – зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.

22 травня колишнього партнера президента Володимира Зеленського по "Кварталу 95" та ексголову партії "Слуга народу" Івана Баканова призначили першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Наразі Баканов є виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.

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