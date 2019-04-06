"Укроборонпром" планує розпродати дев'ять підприємств
Так, більше всього заборгував податковій Івано-Франківський котельно-зварювальний завод - 8,8 млн гривень, інформують у проекті "Марлін" із посиланням на відповідь Фонду, йдеться в "Економічна правда".
Фото листа ФДМУ
Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння має податкову заборгованість 6 млн гривень. За даними місцевих ЗМІ, той же завод заборгував виплат по заробітній платі у сумі 2,7 млн гривень.
171 Чернігівський ремонтний завод має податкову заборгованість 5,4 млн гривень.
Місцевий медіа-портал повідомляє, що вже з’явилися інвестори, готові забудувати площі заводу.
Вінницький авіаційний завод "ВІАЗ" заборгував податковій 4,4 млн гривень.
Запорізький автомобільний ремонтний завод - 2,6 млн гривень.
ДП "Укроборонресурси" (м. Київ) - 1,5 млн гривень.
Херсонський завод "Судмаш" має податкову заборгованість 838 тис гривень.
А Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління (м. Київ) - 639 тис. гривень.
Харківський завод транспортного устаткування, який також хочуть продати, перебуває у стані ліквідації.
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