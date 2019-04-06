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"Укроборонпром" планує розпродати дев'ять підприємств

За пропозиціями державного концерну "Укроборонпром" Фонд державного майна до переліку об’єктів малої реєстрації включив дев’ять підприємств
За даними системи Youcontrol, усі підприємства мають податкову заборгованість станом на травень 2019 року.
"Укроборонпром" планує розпродати дев Фото: rost-info.com.ua

Так, більше всього заборгував податковій Івано-Франківський котельно-зварювальний завод - 8,8 млн гривень, інформують у проекті "Марлін" із посиланням на відповідь Фонду, йдеться в "Економічна правда".

Фото листа ФДМУ

Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння має податкову заборгованість 6 млн гривень. За даними місцевих ЗМІ, той же завод заборгував виплат по заробітній платі у сумі 2,7 млн гривень.  

171 Чернігівський ремонтний завод має податкову заборгованість 5,4 млн гривень.

Місцевий медіа-портал повідомляє, що вже з’явилися інвестори, готові забудувати площі заводу.

Вінницький авіаційний завод "ВІАЗ" заборгував податковій 4,4 млн гривень. 

Запорізький автомобільний ремонтний завод - 2,6 млн гривень. 

ДП "Укроборонресурси" (м. Київ) - 1,5 млн гривень.

Херсонський завод "Судмаш" має податкову заборгованість 838 тис гривень.

А Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління (м. Київ) - 639 тис. гривень.

Харківський завод транспортного устаткування, який також хочуть продати, перебуває у стані ліквідації.

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04 06 2019 14:42
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