Адміністрація Трампа критикує союзників за наміри визнати Палестину

Проте адміністрація Трампа не вагається у своїй підтримці Ізраїлю.

Адміністрація Трампа критикує західних союзників, які готуються визнати державність Палестини у відповідь на загострення гуманітарної кризи в регіоні, посиливши осуд після того, як президент Дональд Трамп спершу не надав цьому особливого значення.

Представники адміністрації Трампа заявили 31 липня, що плани Канади, Великої Британії та Франції визнати Палестину як державу на наступній сесії Генеральної Асамблеї ООН лише заохочують Хамас затягувати війну з Ізраїлем.

Лідери цих країн обґрунтували свої наміри масштабним голодом і погіршенням умов життя в Газі, спричиненими військовою кампанією Ізраїлю та обмеженнями на доставку гуманітарної допомоги.

Про це пише Politico.

"Президент висловив своє невдоволення і незгоду з лідерами Франції, Великої Британії та Канади. Він вважає, що це заохочення Хамасу в той час, коли саме Хамас є справжньою перешкодою для припинення вогню і звільнення всіх заручників", — заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

Після того, як прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що має намір визнати Палестину як державу, Трамп припустив, що цей крок ускладнить майбутні торговельні переговори між сусідніми країнами.

Три союзники США приєднаються до 147 інших країн-членів ООН у визнанні палестинської державності. Велика Британія заявила, що її визнання палестинської держави залежить від того, чи не покращить Ізраїль умови в охопленому війною анклаві.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав визнання палестинської державності "недоречним", а лідерів Канади, Франції та Великої Британії "недолугими" за пропозицію поступок палестинським лідерам до того, як Хамас звільнить усіх заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Ще одним кроком проти ідеї палестинської державності стало те, що Державний департамент США запровадив нові санкції проти представників Палестинської адміністрації та членів Організації визволення Палестини.