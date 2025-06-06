Адміністрація Трампа запровадила санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду

У заяві держсека Марко Рубіо йдеться, що ці четверо суддів активно брали участь у "нелегітимних і безпідставних діях" суду, спрямованих проти Америки та Ізраїлю.

Адміністрація президента Дональда Трампа 5 червня запровадила санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Санкції ввели проти Соломі Балунгі Босса з Уганди, Лус дель Кармен Ібаньєс Каранса з Перу, Рейн Аделаїд Софі Алапіні Гансу з Беніну та Беті Гьолер зі Словенії.

У заяві держсека Марко Рубіо йдеться, що ці четверо суддів активно брали участь у "нелегітимних і безпідставних діях" суду, спрямованих проти Америки та Ізраїлю.

"Міжнародний кримінальний суд є політизованим і безпідставно заявляє про необмежене право розслідувати, висувати звинувачення і переслідувати громадян США та наших союзників. Таке небезпечне твердження і зловживання владою порушують суверенітет і національну безпеку Сполучених Штатів та наших союзників, зокрема Ізраїлю", — наголосив він.

Босса та Карранса обіймають посади суддів МКС з 2018 року. У 2020 році вони брали участь у розгляді рішення апеляційної палати, яке дозволило прокурору МКС розпочати офіційне розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних американськими військами в Афганістані.

Гансу та Гьолер, як зазначає Reuters, постановили видати ордер на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта.

Нагадаємо, що 6 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій проти МКС через розслідування проти Ізраїлю. В указі Гаагу звинуватили у "небезпечному прецеденті".

Міжнародний кримінальний суд (МКС) відреагував на введення санкцій з боку Сполучених Штатів Америки (США) й пообіцяв "продовжувати забезпечувати правосуддя".