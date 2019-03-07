Адвокат каже, що Клюєв їздив у Росію "тимчасово"
"Його (Клюєва) основне місце проживання – в Донецьку, але періодично, звичайно, він виїжджає в Росію", – сказала адвокат Марина Сініціна, яка захищає Клюєва у кримінальних справах, повідомляє "Українська правда".
Як свідчать дані судового реєстру, у березні цього року захисниця підтверджувала суду, що Клюєв перебуває в Росії, і говорила, що слідству відоме його російське місце проживання.
На прохання пояснити це Сініціна відповіла:
"Всі ці роки періодично людина виїжджає. Значить, якщо я на той момент говорила так, значить на той момент це було так".
Водночас, вона не змогла сказати, з якою саме періодичністю Клюєв виїжджав за межі України, зазначивши, що цього "не вираховувала".
Нагадаємо, що СБУ почала перевірку перебування в Україні Клюєва, Шарія і Кузьміна протягом останніх п'яти роківфСБУ почала перевірку перебування в Україні Клюєва, Шарія і Кузьміна протягом останніх п'яти років
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