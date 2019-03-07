СБУ почала перевірку перебування в Україні Клюєва, Шарія і Кузьміна протягом останніх п'яти років
"СБУ в межах компетенції почала перевірку відповідних обставин. Це суспільно чутливе і дуже важливе питання, тому Служба вже сьогодні повідомить Центрвиборчкому про результати його опрацювання", - повідомляє прес-служба СБУ.
Також у СБУ пообіцяли проінформувати громадськість про зміст цих матеріалів.
Нагадаємо, глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков написав листа главі ЦВК Тетяні Сліпачук. У звернення міністр просить переглянути реєстрацію у кандидати в народні депутати Андрія Клюєва, екс-главу Адміністрації президента за часів Віктора Януковича.
2 липня на Майдані незалежності в Києві влаштували акцію протесту проти реєстрації кандидатами в депутати відеоблогера Анатолія Шарія та голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва.
Напередодні український волонтер Роман Сініцин закликав виходити на Майдан о 20:00 проти реєстрації кандидатами в депутати блогера Анатолія Шарія та екс-голову адміністрації АП часів Януковича Андрія Клюєва.
Нагадаємо, що ЦВК прийняла рішення зареєструвати екс-главу Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом в народні депутати по мажоритарному округу № 46 в Донецькій області.
Також був зареєстрований блогер Анатолій Шарій у виборчому списку політичної сили Партія Шарія.
У ЦВК натомість кажуть, що зареєстрували кандидатом у депутати колишнього "регіонала" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва через рішення суду.
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