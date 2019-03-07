СБУ почала перевірку перебування в Україні Клюєва, Шарія і Кузьміна протягом останніх п'яти років

Про результати пообіцяли повідомити вже сьогодні

В.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов зібрав службову нараду за запитом спікера Верховної Ради Андрія Парубія про перебування на території України протягом останніх п'яти років кандидатів у депутати Андрія Клюєва, Анатолія Шарія і Рената Кузьміна.

"СБУ в межах компетенції почала перевірку відповідних обставин. Це суспільно чутливе і дуже важливе питання, тому Служба вже сьогодні повідомить Центрвиборчкому про результати його опрацювання", - повідомляє прес-служба СБУ.

Також у СБУ пообіцяли проінформувати громадськість про зміст цих матеріалів.

Нагадаємо, глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков написав листа главі ЦВК Тетяні Сліпачук. У звернення міністр просить переглянути реєстрацію у кандидати в народні депутати Андрія Клюєва, екс-главу Адміністрації президента за часів Віктора Януковича.

2 липня на Майдані незалежності в Києві влаштували акцію протесту проти реєстрації кандидатами в депутати відеоблогера Анатолія Шарія та голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва.

Напередодні український волонтер Роман Сініцин закликав виходити на Майдан о 20:00 проти реєстрації кандидатами в депутати блогера Анатолія Шарія та екс-голову адміністрації АП часів Януковича Андрія Клюєва.

Нагадаємо, що ЦВК прийняла рішення зареєструвати екс-главу Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом в народні депутати по мажоритарному округу № 46 в Донецькій області.

Також був зареєстрований блогер Анатолій Шарій у виборчому списку політичної сили Партія Шарія.

У ЦВК натомість кажуть, що зареєстрували кандидатом у депутати колишнього "регіонала" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва через рішення суду.