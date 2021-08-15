Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Аеропорт "Житомир" прийняв перший міжнародний рейс: прилетіли двоє людей

У 2020 році аеропорт отримав дозвіл на прийняття міжнародних рейсів
12 серпня в міжнародному пункті пропуску в аеропорту Житомир був оформлений перший літак.
Аеропорт "Житомир" прийняв перший міжнародний рейс: прилетіли двоє людей Фото: hyser.com.ua

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Держприкордонслужбу.

Перший літак, який оформили українські прикордонники, – з США. На борту перебувало двоє громадян України. Літак візьме участь в KOROLОV AVIA FEST 2021, який пройде в Житомирі.

Аеропорт "Житомир" відкрили в 1939 році, проте після 1990 року він перестав приймати рейси, через що в 2011 році у нього забрали Сертифікат цивільного аеропорту.

Відновити сертифікат вдалося в 2015 році, а в 2016 році аеропорт прийняв перший (технічний) рейс після 25 років простою.

Читайте також: "Бориспіль" увійшов до п’ятнадцятки найбільших аеропортів Європи

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 08 2021 13:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.