Аеропорт "Житомир" прийняв перший міжнародний рейс: прилетіли двоє людей

У 2020 році аеропорт отримав дозвіл на прийняття міжнародних рейсів

12 серпня в міжнародному пункті пропуску в аеропорту Житомир був оформлений перший літак.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Держприкордонслужбу.

Перший літак, який оформили українські прикордонники, – з США. На борту перебувало двоє громадян України. Літак візьме участь в KOROLОV AVIA FEST 2021, який пройде в Житомирі.

Аеропорт "Житомир" відкрили в 1939 році, проте після 1990 року він перестав приймати рейси, через що в 2011 році у нього забрали Сертифікат цивільного аеропорту.

Відновити сертифікат вдалося в 2015 році, а в 2016 році аеропорт прийняв перший (технічний) рейс після 25 років простою.

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