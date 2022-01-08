Агенство Fitch знизило рейтинги "Нафтогазу", "Укренерго" та Ferrexpo

Зниження рейтингу відображає неврегульований дефолт за платежами, оголошення про обмін проблемної заборгованості та погіршення операційних умов відповідно

Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги трьох українських корпоративних емітентів: НАК "Нафтогаз України", НЕК "Укренерго" та гірничорудної компанії Ferrexpo.

"Зниження рейтингу відображає неврегульований дефолт за платежами, оголошення про обмін проблемної заборгованості та погіршення операційних умов відповідно", - пояснює Fitch, додаючи, що рейтингова дія також послідувала за зниженням суверенного рейтингу України.

Агентство знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) "Нафтогазу" в іноземній валюті до "RD" (обмежений дефолт) з "C".

"Нафтогаз" планує подати альтернативний запит згоди, поки пріоритетний незабезпечений рейтинг підтверджено на рівні "C" з рейтингом повернення активів "RR4", - зазначається у релізі.

Fitch уточнює, що нинішній рейтинг "Нафтогазу" відображає його кредитоспроможність на самостійній основі, проте, як тільки реструктуризацію боргу буде завершено, агентство розгляне зв'язок НАК з державою та потенційний її вплив на рейтинг компанії.

Щодо Ferrexpo агентство знизило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті з "B-" до "CCC+" і виключило його зі списку Rating Watch "негативний" у зв'язку з погіршенням умов роботи в Україні та підвищенням ризиків.

"Рейтинг відображає високу невизначеність щодо операційних та фінансових показників Ferrexpo в умовах війни, що триває. Однак чиста грошова позиція Ferrexpo і відсутність суттєвої фінансової заборгованості роблять її більш стійкою в порівнянні з іншими українськими компаніями", - наголошується в повідомленні.

Щодо "Укренерго", яке також запропонувало відстрочку виплат на два роки за гарантованими державою п'ятирічними єврооблігаціями-2026 на $825 млн, Fitch знизило пріоритетний незабезпечений рейтинг цих паперів з "CCC" до "C". Рейтинг повернення активів складає "RR".

"Російське вторгнення в Україну вплинуло на результати діяльності "Укренерго" і викликало невизначеність щодо наших фінансових прогнозів результатів діяльності компанії. Необхідність підтримувати працездатність енергомережі поглинає наявні у компанії ресурси та чинить тиск на слабку ліквідність", – йдеться у релізі.

На думку агентства, нові джерела доходів від збільшення експорту електроенергії в основному до Словаччини та Румунії можуть виявитися недостатніми для зниження тиску на ліквідність, тому компанія не зможе погасити основну суму боргу та процентні платежі, які підлягають виплаті у листопаді цього року.

Fitch додає, що "Укренерго" активно працює над перепрофілюванням своїх доступних кредитних ліній спочатку для інвестицій у використання ліквідності та стежить за збиранням дебіторської заборгованості.

Як раніше повідомляв iPress.ua, агенство Fitch знизило рейтинг України до переддефолтного . Таке рішення пов'язане з планами України домовитись з кредиторами про відстрочення виплат за держборгом на два роки.

"Укренерго" також просить інвесторів про відтермінування на два роки погашення за «зеленими» єврооблігаціями сталого розвитку на суму 825 млн доларів США з дохідністю 6,875% з терміном погашення у листопаді 2026 року.