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Агенство Fitch знизило рейтинг України до переддефолтного

Fitch після початку повномасштабного вторгнення росії в кінці лютого знизило рейтинг України з B до CCC
Рішення пов'язане з планами України домовитись з кредиторами про відстрочення виплат за держборгом на два роки.
Агенство Fitch знизило рейтинг України до переддефолтного Фото: gettyimages.com

Довгостроковий рейтинг дефолту емітента України знижено з ССС до С (переддефолтний). Агенство не виключає зниження рейтингу до RD (обмежений дефолт), а цінних паперів до D (дефолт)

За правилами Fitch, реструктуризація комерційного боргу з суттєвими змінами умов, яка необхідна для уникнення традиційного дефолту, розглядається як "обмін проблемного боргу" і означає переддефолтний стан.
 
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23 07 2022 12:35
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