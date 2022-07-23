БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИРішення пов'язане з планами України домовитись з кредиторами про відстрочення виплат за держборгом на два роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Агенство Fitch знизило рейтинг України до переддефолтного
Fitch після початку повномасштабного вторгнення росії в кінці лютого знизило рейтинг України з B до CCC
Фото: gettyimages.com
Довгостроковий рейтинг дефолту емітента України знижено з ССС до С (переддефолтний). Агенство не виключає зниження рейтингу до RD (обмежений дефолт), а цінних паперів до D (дефолт)
За правилами Fitch, реструктуризація комерційного боргу з суттєвими змінами умов, яка необхідна для уникнення традиційного дефолту, розглядається як "обмін проблемного боргу" і означає переддефолтний стан.
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23 07 2022 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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