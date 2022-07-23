Агенство Fitch знизило рейтинг України до переддефолтного Fitch після початку повномасштабного вторгнення росії в кінці лютого знизило рейтинг України з B до CCC

Рішення пов'язане з планами України домовитись з кредиторами про відстрочення виплат за держборгом на два роки.

Фото: gettyimages.com

Довгостроковий рейтинг дефолту емітента України знижено з ССС до С (переддефолтний). Агенство не виключає зниження рейтингу до RD (обмежений дефолт), а цінних паперів до D (дефолт) За правилами Fitch, реструктуризація комерційного боргу з суттєвими змінами умов, яка необхідна для уникнення традиційного дефолту, розглядається як "обмін проблемного боргу" і означає переддефолтний стан.

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