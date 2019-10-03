Ахметов купив в "Укрзалізниці" брухту на 120 млн гривень
Згідно з даними, компанія запропонувала найвищу ціну - 119,4 млн гривень. При цьому стартова ціна становила 118,2 млн, повідомляє "Лівий берег".
Крім Метінвесту, в торгах брала участь компанія "Оптимал-трейд".
На початку лютого повідомлялося, що "Метінвест" завершив угоду з купівлі криворізького металургійного заводу "Юність".
Метінвест - вертикально-інтегрована група з видобувних і металургійних підприємств, які розташовані, здебільшого, у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,24%) Ріната Ахметова і Смарт-холдинг (23,76%) Вадима Новинського.
Нагадаємо, що Верховна Рада встановила експортне мито 58 євро за тонну на металобрухт до вересня 2021 року.
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