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Ахметов купив в "Укрзалізниці" брухту на 120 млн гривень

Крім Метінвесту, в торгах брала участь компанія "Оптимал-трейд"
Компанія "Метінвест-ресурс", що входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова, виграла тендер "Укрзализниці" на продаж 161 тисячі тонн рейкового брухту.
Ахметов купив в "Укрзалізниці" брухту на 120 млн гривень Фото: Укрзалізниця

Згідно з даними, компанія запропонувала найвищу ціну - 119,4 млн гривень. При цьому стартова ціна становила 118,2 млн, повідомляє "Лівий берег".

Крім Метінвесту, в торгах брала участь компанія "Оптимал-трейд".

На початку лютого повідомлялося, що "Метінвест" завершив угоду з купівлі криворізького металургійного заводу "Юність".

Метінвест - вертикально-інтегрована група з видобувних і металургійних підприємств, які розташовані, здебільшого, у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,24%) Ріната Ахметова і Смарт-холдинг (23,76%) Вадима Новинського.  

Нагадаємо, що Верховна Рада встановила експортне мито 58 євро за тонну на металобрухт до вересня 2021 року. 

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10 03 2019 21:20
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