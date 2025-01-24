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Акції Apple рекордно впали вперше з 2008 року – Bloomberg

24 січня 2025, 21:37
Акції Apple рекордно впали вперше з 2008 року – Bloomberg
На сьогодні їхня вартість складає 224,78 доларів США.

В американської компанії Apple, яка виробляє iPhone, акції від початку року мають найгірший результат за останні 17 років.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

З початку 2025 року акції компанії знизилися на 10,7% до 224,78 долара США. 

Аж в 2008 році акції Apple з початку року падали на ще більший відсоток: -21,4%.

Зниження цін акцій призвело до того, що вони знаходяться за лише декілька доларів від 200-денного рухомого середнього рівня. 

Наразі за акціями компанії спостерігають багато трейдерів. 

Не так давно Apple була найбільшою компанією у світі за ринковою вартістю та мала найбільшу вагу в індексі S&P 500. 

Американська корпорація незабаром опублікує свій фінансовий звіт за попередній квартал вже 30 січня, і тоді інвестори уважно стежитимуть за цими результатами.

На Волл-стріт очікують, що iPhone заявить про прибуток за акцію в розмірі 2,35 долара США при доході 124,2 мільярда доларів США.

 

Appleакції

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