Акції Apple рекордно впали вперше з 2008 року – Bloomberg
В американської компанії Apple, яка виробляє iPhone, акції від початку року мають найгірший результат за останні 17 років.
Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.
З початку 2025 року акції компанії знизилися на 10,7% до 224,78 долара США.
Аж в 2008 році акції Apple з початку року падали на ще більший відсоток: -21,4%.
Зниження цін акцій призвело до того, що вони знаходяться за лише декілька доларів від 200-денного рухомого середнього рівня.
Наразі за акціями компанії спостерігають багато трейдерів.
Не так давно Apple була найбільшою компанією у світі за ринковою вартістю та мала найбільшу вагу в індексі S&P 500.
Американська корпорація незабаром опублікує свій фінансовий звіт за попередній квартал вже 30 січня, і тоді інвестори уважно стежитимуть за цими результатами.
На Волл-стріт очікують, що iPhone заявить про прибуток за акцію в розмірі 2,35 долара США при доході 124,2 мільярда доларів США.