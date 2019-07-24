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Активіста Котова, який допомагав українським морякам затримали у Росії

У Москві затримали російського активіста Костянтина Котова, який допомагав українським військовополоненим морякам
Станом на 12:20 активіста привезли у Тверське управління органів внутрішніх справ і до нього їде адвокат.
Активіста Котова, який допомагав українським морякам затримали у Росії Фото: facebook.com/knst.kotov

"Щойно на виході зі свого будинку був затриманий мій друг активіст Костянтин Котов. Затримав Костю 2 оперполк. Як вони сказали, на вимогу Тверського ОВС. Це все, що Костя встиг прокричати в телефон", — написала журналістка Вікторія Івлєва у Facebook зранку, йдеться  "Громадське".

За її словами, потім телефон відібрали. 

Журналістка додала фото з Котовим де він готує чергову передачу для українських моряків у СІЗО Лефортово.

Котову пред'являють дві арештні статті. Кажуть що у нього був пост за вихід на мітинг 19 числа, але скріншот поки не пред'явили, повідомила громадська захисниця Марина Артамонова.

Нагадаємо, тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання щодо звільнення 24 українських військових моряків під особисте зобов’язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

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