Активіста Котова, який допомагав українським морякам затримали у Росії
"Щойно на виході зі свого будинку був затриманий мій друг активіст Костянтин Котов. Затримав Костю 2 оперполк. Як вони сказали, на вимогу Тверського ОВС. Це все, що Костя встиг прокричати в телефон", — написала журналістка Вікторія Івлєва у Facebook зранку, йдеться "Громадське".
За її словами, потім телефон відібрали.
Журналістка додала фото з Котовим де він готує чергову передачу для українських моряків у СІЗО Лефортово.
Котову пред'являють дві арештні статті. Кажуть що у нього був пост за вихід на мітинг 19 числа, але скріншот поки не пред'явили, повідомила громадська захисниця Марина Артамонова.
Нагадаємо, тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання щодо звільнення 24 українських військових моряків під особисте зобов’язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.
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