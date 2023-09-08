Активісти Greenpeace протестують проти будівництва газопроводу в Німеччині

Учасники Greenpeace розпочали акцію протесту проти будівництва трубопроводу від німецького острова Рюген у Балтійському морі до нового термінала по прийому скрапленого природного газу.

Про це активісти написали в Twitter.

В Greenpeace заявили, що активісти використали 3 гумові човни, щоб заблокувати судно, яке перевозило секції труб для проєкту німецького СПГ в порту Мукран на острові Рюген.

На фото видно, що червоний борт корабля розмалювали гаслом "Ні новому газу!", тоді як екіпаж корабля спрямував водяний шланг на один з човнів.