Активісти Greenpeace протестують проти будівництва газопроводу в Німеччині
08 вересня 2023, 08:19
Twitter.com/greenpeace
Учасники Greenpeace розпочали акцію протесту проти будівництва трубопроводу від німецького острова Рюген у Балтійському морі до нового термінала по прийому скрапленого природного газу.
Про це активісти написали в Twitter.
В Greenpeace заявили, що активісти використали 3 гумові човни, щоб заблокувати судно, яке перевозило секції труб для проєкту німецького СПГ в порту Мукран на острові Рюген.
На фото видно, що червоний борт корабля розмалювали гаслом "Ні новому газу!", тоді як екіпаж корабля спрямував водяний шланг на один з човнів.
Організація Greenpeace не вперше проводить подібні акції. Рік тому шведські активісти заблокувалир озвантаження російського танкера зі скрапленим газом.