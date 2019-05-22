Активісти звернулися до нардепів: Не ставайте співучасниками змови
Зазначається, що 22 травня парламент розгляне зміни до Закону України "Про вибори народних депутатів України", про що йдеться в оприлюдненому розкладі позачергового пленарного засідання Верховної Ради. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті "ЧЕСНО".
Активісти наголошують, що проект Виборчого кодексу 3112-1, що запроваджує відкриті регіональні списки на парламентських і місцевих виборах, не пройшов затвердження профільним комітетом і явно не стоїть на порядку денному, а депутати натомість розглянуть інший проект закону, яким буде запропоновано перехід на пропорційну систему із закритими списками.
Повідомляється, що ГО "Центр UA" та Рух "ЧЕСНО" закликали до ухвалення виборчої реформи - переходу на пропорційну систему з відкритими регіональними списками - з 2017 року.
"Ми переконані, що запровадження будь-якої іншої системи на позачергових чи чергових виборах означатиме зраду очікувань виборців як 302 народних депутатів, які підписалися під Коаліційною угодою 2014 року, так і зраду очікувань виборців новообраного президента Володимира Зеленського, який обіцяв відкриті списки у своїй програмі й під час інавгураційної промови закликав народних депутатів ухвалити пропорційну систему з відкритими списками", - йдеться у повідомленні.
При цьому активісти додають, що законопроект про внесення змін до виборчого закону ще навіть не має номера, бо він ще не зареєстрований.
"Якщо його розглянуть і ухвалять сьогодні, депутати не залишать виборцям і громадянському суспільству жодних шансів повноцінно з ним ознайомитися. Народ за Конституцією є єдиним джерелом влади, але правила, за якими обиратимуться народні депутати, без "зайвих" консультацій визначать самі депутати", - сказано у заяві.
За словами активістів, пропонована зміна виборчих правил передбачає не лише перехід на пропорційну систему з закритими списками, але і зниження прохідного бар’єру та впровадження імперативного мандату.
Обраний за такими правилами парламент, на їхню думку, не лише матиме труднощі з формуванням коаліції та ухваленням реформаторських рішень, а й стане територією внутрішньопартійної диктатури.
"Перехід на закриті списки й надання партіям імперативного мандату виглядають як відверта картельна змова політичних еліт для збереження себе у владі", - йдеться у зверненні.
"Ми закликаємо депутатів Верховної Ради України не ставати співучасниками змови, яка може перекреслити надії громадян на формування підзвітного представницького органу влади, яким має бути парламент", - заявили активісти.
Повідомляється, що президент Володимир Зеленський та народні депутати повинні знайти спосіб провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою з відкритими регіональними списками, що можливо лише за умови ухвалення проекту Виборчого кодексу № 3112-1 або проекту закону "Про вибори народних депутатів України" № 7366-3 та проведення чергових парламентських виборів в останню неділю жовтня 2019 року.
Нагадаємо, що Парубій підписав розпорядження про скликання Ради 22 травня.
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