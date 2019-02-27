Американський есмінець "Дональд Кук" вийшов з одеського порту

Американський ракетний есмінець "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75) покинув порт Одеси 27 лютого і 1 березня вийде з акваторії Чорного моря.

"Візит "Дональда Кука" в Одесу послужив третьою можливістю для нашого корабля поспілкуватися з нашими чорноморськими союзниками і партнерами в 2019 році ... Сьогодні ми завершили короткий, але важливий візит до Одеси, який дозволив нам зміцнити морські відносини між США і Україною. Ці цінні зобов'язання дозволяють нам вчитися один у одного, і я з нетерпінням чекаю будь-яких майбутніх можливостей повернутися в Чорне море", - зазначив командир корабля Метью Пауел, повідомляє офіційний сайт Шостого флоту Військово-морських сил США.

У повідомленні наголошується, що корабель вийшов з Одеси "після завершення запланованого візиту в порт в рамках нашої постійної присутності на Чорному морі і підтримки наших союзників з НАТО і регіональних партнерів".

Як відзначають в Шостому флоті ВМС США, "Дональд Кук" - третє американське військово-морське судно, яке проведе операції в Чорному морі в 2019 році. Його візит в Одесу був четвертим заходом суден США в цей порт з січня 2018 року.

"ВМС США регулярно діють в Чорному морі відповідно до міжнародного права, включаючи Конвенцію Монтре", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, есмінець увійшов у Чорне море 19 лютого. Під час перебування в порту на кораблі відбулися зустрічі на високому рівні представників США, України та інших європейських країн, в тому числі президент України Петро Порошенко, посол США в Україні Марі Йованович, спеціальний представник США на переговорах Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондленд і цивільний заступник командувача Європейським командуванням США посол Філіп Рікер.