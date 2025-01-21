Американський президент відтермінував блокування TikTok на 75 днів

Далі він вирішить подальшу долю китайської відео платформи.

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, яким відклав блокування соцмережі TikTok на території США ще на 75 днів.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Рішення було прийняте у перший день його другого терміну, що дозволило обмежити період вимушеного простою TikTok лише кількома годинами.

В указі написано, що генеральний прокурор США має утриматися від сприяння набуттю чинності закону, прийнятого у квітні минулого року.

"Просто дайте мені право продати його або закрити", - заявив Трамп після підписання документи.

Згідно закону, TikTok мав припинити роботу на території США з 19 січня через контроль з боку китайської компанії ByteDance.

Наразі новий президент надав додаткові 75 днів для врегулювання всіх пов’язаних питань.

Тепер Міністерство юстиції США має офіційно повідомити компанії Apple, Google та Oracle про відсутність порушень у їхній підтримці інфраструктури TikTok.

В документі також йдеться про те, що відтермінування надається для визначення подальших дій щодо соцмережі.

19 січня TikTok припинив роботу в США.

Проте пізніше Трамп пообіцяв відтермінувати блокування TikTok.