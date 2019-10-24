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АМКУ дозволив азербайджанському оператору Bakcell купити "Vodafone Україна"

Сьогодні Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Bakcell" на опосередковане придбання акцій компанії Preludium BV, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії. Це дозволить азербайджанській компанії набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone
АМКУ дозволив азербайджанському оператору Bakcell купити "Vodafone Україна" Фото: The Telegraph

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив азербайджанському телеком-оператору ТОВ "Bakcell" придбати акції нідерландської компанії Preludium B.V., через яку група МТС володіє другим за величиною українським оператором мобільного зв'язку ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Bakcell" на опосередковане придбання акцій компанії Preludium BV, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії. Це дозволить азербайджанській компанії набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone", - йдеться в повідомленні АМКУ у Facebook.

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24 10 2019 11:59
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