АМКУ дозволив азербайджанському оператору Bakcell купити "Vodafone Україна"
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив азербайджанському телеком-оператору ТОВ "Bakcell" придбати акції нідерландської компанії Preludium B.V., через яку група МТС володіє другим за величиною українським оператором мобільного зв'язку ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"), повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Bakcell" на опосередковане придбання акцій компанії Preludium BV, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії. Це дозволить азербайджанській компанії набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone", - йдеться в повідомленні АМКУ у Facebook.
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