АМКУ звернувся до прокуратури через підвищення плати за метро у Харкові
"В ході перевірки економічного обґрунтування встановлення нової вартості проїзду (в метро Харкова - ред.) територіальним відділенням Антимонопольного комітету України попередньо встановлено, що до калькуляції включені витрати, не пов’язані з наданням послуг з перевезення пасажирів", - повідомляє тервідділення АМКУ.
Також зазначено, що підвищені тарифи суперечать Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену), затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.03.2007 № 191.
"Відповідні дані скеровано до прокуратури Харківської області", - додали в тервідділенні АМКУ.
Як зазначається, перевірка стосувалася рішення, прийнятого на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради 6 лютого "Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном", згідно з яким вартість проїзду в Харківському метрополітені збільшена з 5 грн до 8 грн за одну поїздку.
Також, у Харкові відбулась акція "Марш злих харків'ян", учасники якої вимагають від міської влади виконання судового рішення про призупинення дії нових тарифів на проїзд в електротранспорті.
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