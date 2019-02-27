АМКУ звернувся до прокуратури через підвищення плати за метро у Харкові

Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, яке перевіряло економічне обґрунтування підвищення тарифу на проїзд в метро Харкова, встановило, що всупереч правилам до калькуляції включені витрати, не пов’язані з наданням послуг з перевезення пасажирів.

"В ході перевірки економічного обґрунтування встановлення нової вартості проїзду (в метро Харкова - ред.) територіальним відділенням Антимонопольного комітету України попередньо встановлено, що до калькуляції включені витрати, не пов’язані з наданням послуг з перевезення пасажирів", - повідомляє тервідділення АМКУ.

Також зазначено, що підвищені тарифи суперечать Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену), затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.03.2007 № 191.

"Відповідні дані скеровано до прокуратури Харківської області", - додали в тервідділенні АМКУ.

Як зазначається, перевірка стосувалася рішення, прийнятого на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради 6 лютого "Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном", згідно з яким вартість проїзду в Харківському метрополітені збільшена з 5 грн до 8 грн за одну поїздку.

Також, у Харкові відбулась акція "Марш злих харків'ян", учасники якої вимагають від міської влади виконання судового рішення про призупинення дії нових тарифів на проїзд в електротранспорті.