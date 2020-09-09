Аналітики Bank of America допускають затримку траншу МВФ

Аналітики вказують, що Україна може згенерувати серію негативних новин через можливу затримку майбутнього першого перегляду програми співпраці з МВФ stand by, запланованого на цей місяць

Аналітики BofA Securities допускають можливі затримки нових траншів від Міжнародного валютного фонду і нову емісію євробондів.

Аналітики дають рекомендацію Underweight (слабкі перспективи) за єврооблігаціями України віддаючи перевагу ВВП-варрантам, повідомляє "Економічна правда".

"Спреди України торгуються близько до історичних середніх рівней у порівнянні з аналогами країн, що розвиваються. Однак ми стурбовані тим, що облігації можуть показувати більш низьку динаміку з урахуванням можливих затримок підтримки МВФ і потенційного випуску", - пояснюють аналітики свою позицію.

Аналітики вказують, що Україна може згенерувати серію негативних новин через можливу затримку майбутнього першого перегляду програми співпраці з МВФ stand by, запланованого на цей місяць.

На їхню думку, прогрес з МВФ, ймовірно, вимагатиме повної ясності в питанні Національного антикорупційного бюро (НАБУ) після недавньої ухвали Конституційного суду і, в зв'язку з затримкою перегляду, прийняття бюджету на 2021 рік.

Вона нагадали, що Україна недавно викупила варранти і допустила можливість повторення такої операції, можливо, в "істотних" обсягах.

На думку аналітиків BofA, для такого викупу і для бюджетних цілей може бути здійснений ще один випуск єврооблігацій на $1-1,5 млрд на додаток до розміщеному в кінці липня на $2 млрд.

"Ми вважаємо за краще варранти облігаціях, враховуючи потенціал великих купонів в зв'язку з відновленням зростання в 2021 році і потенційними подальшими викупами", - йдеться в документі.

У той же час в документі BoFA відзначається поліпшення ситуації щодо побоювань з приводу податково-бюджетної політики і, особливо, незалежності Нацбанку України після нових сильних призначень, а також стабільної політики в питаннях грошово-кредитної політики і виведення банків з ринку.

Нагадаємо, що Нацбанк розраховує цьогоріч отримати другий транш МВФ