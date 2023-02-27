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В ISW заявили, що путін може зіткнутись з проблемою дефіцитом військових

27 лютого 2023, 15:28
В ISW заявили, що путін може зіткнутись з проблемою дефіцитом військових
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що резерви армії рф у живій силі не є безкінечними.

За даними аналітиків інституту, минулого року втрати на фронті поповнювали за рахунок так званої часткової мобілізації.

Йдеться в звіті "ISW"

"Путін може зіткнутися з іншою дилемою після чергової хвилі або двох призовів до армії, оскільки кількість резервістів, придатних для участі у бойових діях на фронті, є обмеженою", пишуть аналітики ISW. 

На сьогодні для поповнення втрат росіян на фронті путіну доведеться розглянути питання про розширення строкової служби.

Залучаючи все більше молодих російських чоловіків проти їхньої волі до військової служби. Та й демографічні показники в країні не сприяють такому підходу.

За підрахунками ISW, щороку в росії 18-річного віку досягають 800 тисяч молодих людей, при тому, що на строкову службу беруть 260 тисяч росіян.

Розширення призову за показник у 260 тисяч людей призведе до того, шо до армії братимуть громадян, фізично непридатних до служби і внаслідок цього також зменшиться кількість росіян, задіяних в економіці країни, яку путін намагається перевести на військові рейки, кажуть аналітики.

Сьогодні ми писали, що путін дозволив Міноборони відновити контроль над всіма російськими силами в Україні – ISW.

ISWРосіямобілізація

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