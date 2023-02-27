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путін дозволив Міноборони відновити контроль над всіма російськими силами в Україні – ISW

27 лютого 2023, 11:24
путін дозволив Міноборони відновити контроль над всіма російськими силами в Україні – ISW
Президент росії володимир путін дав дозвіл Міністерству оборони Росії відновити контроль над усіма російськими військами в Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни перерахували ряд подій, які, на їхню думку, говорять про те, що путін намагається сконцентрувати усі російські сили під керівництвом міноборони росії.

Про це пише ISW.

"путін дозволив міністерству оборони росії відновити контроль над усіма російськими силами в Україні після того, як основна частина з 300 тисяч мобілізованих резервістів прибула в Україну".

Ось перелік  цих подій:

  • - путін призначив герасимова командувати угрупуванням військ росії в Україні, підпорядкувавши йому суровікіна.

  • міноборони почало активно інтегрувати 1-й і 2-й армійські корпуси "днр" і "лнр" у російські збройні сили і, як повідомляється, усуває маріонеткових командирів, що викликає негативну реакцію в ультранаціоналістичної спільноти.

  • міноборони рф також намагається обмежити пвк "вагнер" в отриманні боєприпасів і заблокувало вербування ув'язнених "вагнером", надавши перевагу власним заходам з набору ув'язнених.

  • герасимов зняв з "вагнера" відповідальність за Бахмут, почав вводити в цей район підкріплення російських регулярних військ і наказав офіційним російським каналам використовувати евфемізм для сил "вагнера", не використовуючи назву компанії.

  • МО росії розглядає ідеї щодо обмеження діяльності блогерів на фронті і запроваджує нові правила оперативної безпеки та дисципліни. Ці суперечливі заходи є частиною поспішних спроб міністерства врегулювати наслідки відмови путіна від примусової мобілізації у травні 2022 року.

"Очевидні зусилля Путіна підготувати російський народ до тривалої і болісної війни свідчать про те, що він усвідомив, що лише міноборони рф може реально утримувати великі механізовані сили, необхідні йому для досягнення його амбіцій в Україні", – пишуть в ISW.

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