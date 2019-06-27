Андрій Богдан не виключив, що може стати прем'єр-міністром

Богдан запевняє, що за посаду не тримається, і якщо доведуть, що він після люстрації не може бути керівником Офісу президента, то він звільниться

Керівник Офісу президента Андрій Богдан не виключає, що може очолити Кабмін у майбутньому.

На запитання журналіста, чи він амбітний і чи можуть його побачити колись у кріслі прем'єр-міністра, Богдан сказав: "Поки ні, але ноубоді ноуз (nobody knows – хтозна – ред.)". Про це він заявив в інтерв’ю каналу "1+1", який входить у медіахолдинг, співвласником якого є олігарх Ігор Коломойський.

Наразі він сидить у кабінеті другого президента Леоніда Кучми.

"Ви знаєте, що це кабінет, де Леоніда Даниловича Кучму нібито записував майор Мельниченко. Оце в кутку. Диван. Під яким стояв магнітофон бобінний. Це завжди був кабінет президента України. У зв’язку з цим касетним скандалом президент Кучма переїхав на четвертий поверх. А цей кабінет залишився для Голови АП. І тут сидів і Льовочкін, і Клюєв, Балога", - розповів Богдан.

Він додав, що зарплата керівника Офісу президента становить близько 24 тисяч гривень, але він її ще не отримав.

"Чи можуть мене прибрати? Можуть, нехай приберуть. Голова Адміністрації президента не є тією посадою, яка підпадає під люстрацію. І якщо буде доведено зворотне, то я у будь який момент можу звільнитися. Повірте, це не важко мені зробити", - підсумував Богдан.

Нагадаємо, що журналісти-розкривачі Bihus.info з'ясували, що керівник Адміністрації президента Андрій Богдан причетний до кредитних афер на сотні мільйонів гривень, має маєток в Конча-Заспі та багато землі у Київській області.

Відзначимо, що глава Богдан до призначення Зеленським на посаду працював не лише з олігархом Ігорем Коломойським, але й з цілим рядом топ-політиків, суддів і бізнесменів.

Читайте також: Яким було політичне минуле глави Адміністрації Зеленського, - ВІДЕО