Апеляційний суд залишив без змін рішення про відсторонення Мангера

"За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 6 березня 2019 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення"

Київський апеляційний суд у четвер розглянув апеляційні скарги захисту підозрюваного в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера, відстороненого до 6 квітня від посади голови Херсонської обласної ради, і залишив їх без задоволення.

"За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 6 березня 2019 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення", - зазначають у прес-службі Київського апеляційного суду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

6 березня Шевченківський райсуд Києва на місяць, до 6 квітня, відсторонив від посади голови Херсонської облради В.Мангера, частково задовольнивши клопотання прокурора, який наполягав на відстороненні від посади на два місяці. Захист подав апеляційні скарги.

31 липня 2018 року вранці в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою К.Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу Києва. 4 листопада К.Гандзюк померла.

Батько загиблої Віктор Гандзюк на засіданні тимчасової слідчої комісії висловив сподівання, що партії "Блок Петра Порошенка" та "Батьківщина" припинять політичну співпрацю з членами цих партій із Херсонської обласної ради і державної обласної адміністрації, які співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки. За словами В.Гандзюка, з цим підозрюваним співпрацює, зокрема, голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" В.Мангер.

31 січня 2019 року В.Мангер прийняв рішення вийти з партії "Батьківщина" на час розслідування справи про вбивство К.Гандзюк. Він наголосив, що вважає обвинувачення на свою адресу у зв'язку із справою К.Гандзюк безпідставними і голослівними.

11 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що В.Мангеру оголошено про підозру в організації вбивства К.Гандзюк. 15 лютого Шевченківський районний суд Києва обрав В.Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 березня (на 17 днів) із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.