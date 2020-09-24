Apple 13 жовтня може презентувати одразу чотири нових iPhone
За словами співрозмовника, після презентації у вівторок, 13 жовтня, попередні замовлення нових iPhone можуть вже розпочатися у п’ятницю, 16 жовтня, про це повідомляє "Укрінформ".
Очікується, що Apple одразу представить чотири "iPhone 12". Для компанії це стануть перші iPhone з підтримкою 5G.
Зазначається, що 15 вересня Apple провела традиційну осінню презентацію, оголосивши про вихід у продаж нових Apple Watch, а також iPad і iPad Air. Однак, на відміну від попередніх років, цьогоріч не були представлені нові iPhone.
Раніше журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомив, що компанія Apple може представити iPhone 12 з підтримкою 5G не раніше жовтня цього року.
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