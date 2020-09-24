Apple 13 жовтня може презентувати одразу чотири нових iPhone

Компанія Apple може провести презентацію нових iPhone вже 13 жовтня.

За словами співрозмовника, після презентації у вівторок, 13 жовтня, попередні замовлення нових iPhone можуть вже розпочатися у п’ятницю, 16 жовтня, про це повідомляє "Укрінформ".

Очікується, що Apple одразу представить чотири "iPhone 12". Для компанії це стануть перші iPhone з підтримкою 5G.

Зазначається, що 15 вересня Apple провела традиційну осінню презентацію, оголосивши про вихід у продаж нових Apple Watch, а також iPad і iPad Air. Однак, на відміну від попередніх років, цьогоріч не були представлені нові iPhone.

Раніше журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомив, що компанія Apple може представити iPhone 12 з підтримкою 5G не раніше жовтня цього року.

Нагадаємо, що Apple відкрила доступ до даних про пересування людей для боротьби з COVID-19