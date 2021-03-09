Apple може почати виробництво власних автомобілів у 2024 році – ЗМІ

Вже за два роки Apple скоротила роботу над проєктом, щоб зосередитися на базовій технології автономного керування

Американська компанія Apple може почати масове виробництво власних автомобілів вже у 2024 році.

За даними видання Digitimes, Apple вже веде переговори з японськими та азіатськими постачальниками, зокрема вже були здійснені візити до компаній Toyota, LG Electronics та SK Group.

Зазначається, що вперше про проєкт Apple Car заговорили ще у 2015 році.

Вже за два роки Apple скоротила роботу над проєктом, щоб зосередитися на базовій технології автономного керування.

Однак, виявилося, що вже у 2019 році Apple знову націлила свою увагу на створення справжнього власного автомобіля.

Як повідомлялося, у лютому цього року південнокорейські компанії Hyundai й Kia Motors заявили, що не ведуть перемовини з американською компанією Apple щодо розробки безпілотних автомобілів.