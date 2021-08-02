Hyundai втратив 8,5 мільярда ринкової вартості після заперечення співпраці з Apple

"Ми не компанія, яка виробляє автомобілі для інших", - сказав у коментарі виданню представник компанії

Автовиробник Hyundai заперечив співпрацю з техкомпанією Apple щодо виробництва безпілотних електромобілів, після чого втратив сумарно 8,5 мільярда доларів ринкової вартості.

"Ми отримуємо запити щодо співпраці у спільній розробці безпілотних електромобілів від різних компаній, але перемовини перебувають на початковій стадії і нічого наразі не вирішено", - заявили в понеділок автовиробники, пише "Економічна правда".

Водночас, у компанії додали: "Ми не ведемо переговорів з Apple щодо розробки автономних автомобілів".

Після повідомлення акції Hyundai впали на 6,2%, а компанія втратила 3 млрд доларів ринкової вартості. "Дочка" компанії, Kia Corp, втратила 5,5 млрд доларів капіталізації з падінням акцій на 15%.

У медіа повідомляють, що попри зростання акцій Kia та Hyundai після повідомлень про початок перемовин з Apple, всередині компанії існувала опозиція до такої співпраці.

"Ми не компанія, яка виробляє автомобілі для інших", - сказав у коментарі виданню представник компанії на умовах анонімності.

Аналітики кажуть, що перемовини могли зірватися через витік інформації щодо партнерства у ЗМІ. Інша можлива причина - умови з боку Apple, де роль Hyundai у партнерстві зосереджується на виробництві обладнання, а не визначається стратегічним партнером.

Нагадаємо, що у січні Apple та Hyundai розпочали перемовини щодо виробництва електрокарів