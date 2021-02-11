ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Apple Inc. планує додати до iPhone й Apple Watch функцію автоматичного виклику екстреної допомоги при аварії - гаджети визначатимуть, що користувач потрапив у ДТП за допомогою вбудованих датчиків руху.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple планує додати в iPhone функцію виклику екстреної допомоги при аварії – ЗМІ
За цей час алгоритми компанії виявили більше 10 млн можливих ДТП, про 50 тис із них користувачі дзвонили в екстрені служби
Фото: CNBC.com
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на внутрішні документи компанії та на джерела.
За даними видання, нову функцію можуть додати до iPhone і смарт-годинника Apple Watch уже в 2022 році.
Пристрої будуть визначати, що користувач потрапив у ДТП, за допомогою встановлених датчиків руху, додає газета.
Відповідно до внутрішніх документів, Apple тестує функцію протягом останнього року, збираючи дані, які анонімно надають користувачі.
"За цей час алгоритми компанії виявили більше 10 млн можливих ДТП, про 50 тис із них користувачі дзвонили в екстрені служби.
Apple не вперше використовує датчики у пристроях для піклування про безпеку користувачів. В Apple Watch вже кілька років діє функція автоматичного виклику допомоги при падінні: гаджет сам набирає номер екстреної служби, якщо користувач не реагує на повідомлення з питанням, чи все з ним гаразд", - йдеться у повідомленні.
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02 11 2021 10:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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