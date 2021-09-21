Apple хоче "навчити" iPhone виявляти депресію та дитячий аутизм

Пристрої зможуть використовувати дані з датчиків, які моніторитимуть мобільність, активність, режим сну власників iPhone

Американська компанія Apple працює над розробкою декількох нових функцій, які будуть доступні на майбутніх iPhone.

Про це повідомля є iMore з посиланням на The Wall Street Journal.

Компанія шукає шляхи для виявлення депресії та зниження когнітивних функцій у користувачів.

Пристрої зможуть використовувати дані з датчиків, які моніторитимуть мобільність, активність, режим сну власників iPhone. Своєю чергою, створені компанією алгоритми помічатимуть ці зміни й допомагатимуть виявляли депресію.

Apple також намагається створити алгоритм, який би міг виявити дитячий аутизм.

Зазначається, що поки що плани компанії знаходяться на ранніх стадіях і можуть навіть ніколи й не буті реалізованими на ринку, проте Apple сподівається, що це стане «основою для унікальних функцій його пристроїв» у майбутньому.

Як повідомлялося, дослідники з Базельського університету у Швейцарії створили додаток із доповненою реальністю, який допомагає боротися зі страхом павуків.