ЗДОРОВ'Я НОВИНИАмериканська компанія Apple працює над розробкою декількох нових функцій, які будуть доступні на майбутніх iPhone.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple хоче "навчити" iPhone виявляти депресію та дитячий аутизм
Пристрої зможуть використовувати дані з датчиків, які моніторитимуть мобільність, активність, режим сну власників iPhone
Тім Кук
Про це повідомляє iMore з посиланням на The Wall Street Journal.
Компанія шукає шляхи для виявлення депресії та зниження когнітивних функцій у користувачів.
Пристрої зможуть використовувати дані з датчиків, які моніторитимуть мобільність, активність, режим сну власників iPhone. Своєю чергою, створені компанією алгоритми помічатимуть ці зміни й допомагатимуть виявляли депресію.
Apple також намагається створити алгоритм, який би міг виявити дитячий аутизм.
Зазначається, що поки що плани компанії знаходяться на ранніх стадіях і можуть навіть ніколи й не буті реалізованими на ринку, проте Apple сподівається, що це стане «основою для унікальних функцій його пристроїв» у майбутньому.
Як повідомлялося, дослідники з Базельського університету у Швейцарії створили додаток із доповненою реальністю, який допомагає боротися зі страхом павуків.
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