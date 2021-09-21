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Apple хоче "навчити" iPhone виявляти депресію та дитячий аутизм

Пристрої зможуть використовувати дані з датчиків, які моніторитимуть мобільність, активність, режим сну власників iPhone
Американська компанія Apple працює над розробкою декількох нових функцій, які будуть доступні на майбутніх iPhone.
Apple хоче "навчити" iPhone виявляти депресію та дитячий аутизм Тім Кук
Про це повідомляє iMore з посиланням на The Wall Street Journal.
 
Компанія шукає шляхи для виявлення депресії та зниження когнітивних функцій у користувачів.
 
Пристрої зможуть використовувати дані з датчиків, які моніторитимуть мобільність, активність, режим сну власників iPhone. Своєю чергою, створені компанією алгоритми помічатимуть ці зміни й допомагатимуть виявляли депресію.
 
Apple також намагається створити алгоритм, який би міг виявити дитячий аутизм.
 
Зазначається, що поки що плани компанії знаходяться на ранніх стадіях і можуть навіть ніколи й не буті реалізованими на ринку, проте Apple сподівається, що це стане «основою для унікальних функцій його пристроїв» у майбутньому.
 
Як повідомлялося, дослідники з Базельського університету у Швейцарії створили додаток із доповненою реальністю, який допомагає боротися зі страхом павуків.
 
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21 09 2021 17:48
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