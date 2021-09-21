ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Apple випустила офіційні оновлення операційної системи для iPhone, iPad і Apple Watch — iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple випустила оновлення операційної системи
Серед основних змін в iOS 15 — нова функція розпізнавання тексту на фото Live Text, редизайн сповіщень (набір режимів концентрації Фокус) та браузера Safari, а також оновлення застосунків
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу компанії.
Серед основних змін в iOS 15 — нова функція розпізнавання тексту на фото Live Text, редизайн сповіщень (набір режимів концентрації Фокус) та браузера Safari, а також оновлення застосунків (FaceTime, "Карти", "Погода", "Фото", "Гаманець", "Камера" та "Повідомлення").
Щодо оновленої ОС для iPad – iPadOS 15 – в ній з’явилися бібліотека додатків, нові віджети, більше способів фіксувати думки за допомогою Quick Note, оновлення FaceTime та інші зміни.
Нова версія прошивки для розумних годинників Apple – watchOS 8 – має кілька нових функцій. Серед них зокрема більше видів тренувань у програмі Фітнес, оновлений додаток Mindfulness, оновлення для їзди на велосипеді, новий циферблат з підтримкою портретних знімків, зроблених на iPhone, покращений додаток погоди, набір тексту та розширені можливості домашньої автоматизації.
З іншими деталями оновлень можна ознайомитися на сайті компанії.
Як повідомлялося, 14 вересня всесвітньовідома американська компанія Apple представила нові моделі планшетів iPad та iPad Mini, смартгодинник Apple Watch сьомої серії, а також чотири найочікуваніші моделі iPhone 13-ї серії.
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