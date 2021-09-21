Apple випустила оновлення операційної системи

Серед основних змін в iOS 15 — нова функція розпізнавання тексту на фото Live Text, редизайн сповіщень (набір режимів концентрації Фокус) та браузера Safari, а також оновлення застосунків

Компанія Apple випустила офіційні оновлення операційної системи для iPhone, iPad і Apple Watch — iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу компанії.

Серед основних змін в iOS 15 — нова функція розпізнавання тексту на фото Live Text, редизайн сповіщень (набір режимів концентрації Фокус) та браузера Safari, а також оновлення застосунків (FaceTime, "Карти", "Погода", "Фото", "Гаманець", "Камера" та "Повідомлення").

Щодо оновленої ОС для iPad – iPadOS 15 – в ній з’явилися бібліотека додатків, нові віджети, більше способів фіксувати думки за допомогою Quick Note, оновлення FaceTime та інші зміни.

Нова версія прошивки для розумних годинників Apple – watchOS 8 – має кілька нових функцій. Серед них зокрема більше видів тренувань у програмі Фітнес, оновлений додаток Mindfulness, оновлення для їзди на велосипеді, новий циферблат з підтримкою портретних знімків, зроблених на iPhone, покращений додаток погоди, набір тексту та розширені можливості домашньої автоматизації.

З іншими деталями оновлень можна ознайомитися на сайті компанії.