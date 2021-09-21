Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Apple випустила оновлення операційної системи

Серед основних змін в iOS 15 — нова функція розпізнавання тексту на фото Live Text, редизайн сповіщень (набір режимів концентрації Фокус) та браузера Safari, а також оновлення застосунків
Компанія Apple випустила офіційні оновлення операційної системи для iPhone, iPad і Apple Watch — iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8.
Apple випустила оновлення операційної системи Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу компанії.
 
Серед основних змін в iOS 15 — нова функція розпізнавання тексту на фото Live Text, редизайн сповіщень (набір режимів концентрації Фокус) та браузера Safari, а також оновлення застосунків (FaceTime, "Карти", "Погода", "Фото", "Гаманець", "Камера" та "Повідомлення").
 
Щодо оновленої ОС для iPad – iPadOS 15 – в ній з’явилися бібліотека додатків, нові віджети, більше способів фіксувати думки за допомогою Quick Note, оновлення FaceTime та інші зміни.
 
Нова версія прошивки для розумних годинників Apple – watchOS 8 – має кілька нових функцій. Серед них зокрема більше видів тренувань у програмі Фітнес, оновлений додаток Mindfulness, оновлення для їзди на велосипеді, новий циферблат з підтримкою портретних знімків, зроблених на iPhone, покращений додаток погоди, набір тексту та розширені можливості домашньої автоматизації.
 
З іншими деталями оновлень можна ознайомитися на сайті компанії.
 
Як повідомлялося, 14 вересня всесвітньовідома американська компанія Apple представила нові моделі планшетів iPad та iPad Mini, смартгодинник Apple Watch сьомої серії, а також чотири найочікуваніші моделі iPhone 13-ї серії.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 09 2021 12:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.