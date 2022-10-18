ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЦе перше оновлення лінійки iPad Pro за півтора року. Новий процесор забезпечить приріст швидкості майже на 20%Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple сьогодні випустить нові iPad Pro із процесором M2
Фото: з вільного доступу
Apple сьогодні випустить нові iPad Pro із процесором M2.
Про це у Twitter повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман, який є досить точним у своїх прогнозах.
15 жовтня з'явилася інформація, що компанія збирається представити нові 11-дюймові та 12,9-дюймові версії iPad Pro під кодовими назвами J617 та J620. Вони працюють на тому самому процесорі M2, який є в останньому MacBook Air.
Це перше оновлення лінійки iPad Pro за півтора року. Новий процесор забезпечить приріст швидкості майже на 20%.
Нові Pro виглядатимуть подібно до торішньої моделі. На думку журналіста, поточний вигляд планшета витончений і узгоджується з дизайном інших iPad і iPhone від Apple, тому поки що має сенс дотримуватися його.
Apple також незабаром випустить нові iPad початкового рівня, каже Гурман. Повідомляється, що він матиме USB-C замість порту Lightning (відповідно до майбутніх правил у ЄС), а також підтримку 5G, але використовуватиме A14 Bionic, а не чип M-серії.
Як повідомлялося раніше, 23 вересня 2022 року американська компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи для iPhone (iOS 16.0.2) для виправлення багів.
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18 10 2022 13:26 МЕДІА
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