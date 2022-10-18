Це перше оновлення лінійки iPad Pro за півтора року. Новий процесор забезпечить приріст швидкості майже на 20%

Apple сьогодні випустить нові iPad Pro із процесором M2.

Про це у Twitter повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман, який є досить точним у своїх прогнозах.

15 жовтня з'явилася інформація, що компанія збирається представити нові 11-дюймові та 12,9-дюймові версії iPad Pro під кодовими назвами J617 та J620. Вони працюють на тому самому процесорі M2, який є в останньому MacBook Air.

Це перше оновлення лінійки iPad Pro за півтора року. Новий процесор забезпечить приріст швидкості майже на 20%.

Нові Pro виглядатимуть подібно до торішньої моделі. На думку журналіста, поточний вигляд планшета витончений і узгоджується з дизайном інших iPad і iPhone від Apple, тому поки що має сенс дотримуватися його.