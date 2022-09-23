ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська компанія Apple випустила оновлення своєї операційної системи для iPhone (iOS 16.0.2) для виправлення багів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple оновили операційну систему iPhone через скарги користувачів на "баги"
Тім Кук
Про це повідомляє GSM Arena.
Після представлення iOS 16 користувачі скаржилися на сильне тремтіння камери під час її відкриття в деяких сторонніх програмах.
Окрім виправлення цього бага, компанія також виправила помилку, через яку програма VoiceOver могла не працювати після перезавантаження пристроїв.
Також був виправлений баг, через який запит на дозвіл копіювання або вставки міг відображатися частіше, ніж потрібно.
Зазначається, що Apple виправила баг, через який сенсорне введення не реагувало на натискання в iPhone X, XR і 11.
Завантажити оновлення на 400 Мб можна у розділі "Налаштування" в iPhone.
Нагадаємо, що 13 вересня Apple випустила оновлення для "операційки" iPhone.
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23 09 2022 16:32 МЕДІА
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