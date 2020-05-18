ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська корпорація Apple відновлює роботу мережі власних магазинів, які були закриті на карантин. Наразі відчинено 100 магазинів по всьому світі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple відновлює роботу своїх магазинів по всьому світу після карантину
Відвідувачам в магазинах надаватимуть маски та вимірюватимуть температуру
Фото: thehindu.com
Про це повідомляє Applesfera, передає РБК - Україна.
Як повідомила глава роздрібної мережі Apple Дейрдре О'Браєн, на сьогодні у світі відкрито 100 магазинів. Зокрема, в Німеччині та Китаї на минулому тижні відновили роботу всі магазини компанії.
При цьому Apple обмежує кількість своїх співробітників і прагне контролювати дотримання встановленої дистанції між відвідувачами. Також в компанії повідомили, що всі співробітники зобов'язані носити захисні маски, а відвідувачам без масок вони будуть надаватися. Також гостям магазинів Apple вимірюють температуру.
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