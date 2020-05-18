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Apple відновлює роботу своїх магазинів по всьому світу після карантину

Відвідувачам в магазинах надаватимуть маски та вимірюватимуть температуру
Американська корпорація Apple відновлює роботу мережі власних магазинів, які були закриті на карантин. Наразі відчинено 100 магазинів по всьому світі.
Apple відновлює роботу своїх магазинів по всьому світу після карантину Фото: thehindu.com

Про це повідомляє Applesfera, передає РБК - Україна.

Як повідомила глава роздрібної мережі Apple Дейрдре О'Браєн, на сьогодні у світі відкрито 100 магазинів. Зокрема, в Німеччині та Китаї на минулому тижні відновили роботу всі магазини компанії.

При цьому Apple обмежує кількість своїх співробітників і прагне контролювати дотримання встановленої дистанції між відвідувачами. Також в компанії повідомили, що всі співробітники зобов'язані носити захисні маски, а відвідувачам без масок вони будуть надаватися. Також гостям магазинів Apple вимірюють температуру.

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18 05 2020 15:00
ТЕГИ: Apple, смартфон
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