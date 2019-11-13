Apple випустила перший 16-дюймовий MacBook Pro МacBook Pro має восьмиядерний процесор Intel Core i9 у найкращій комплектації, 6 динаміків, диск SSD з максимальним об'ємом пам'яті у 8 терабайтів, а також підтримує понад мільярд кольорів

Компанія Apple без презентації випустила перший 16-дюймовий MacBook Pro, стартова ціна не відрізняється від 15-дюймового на момент його виходу у 2018 році.

Фото: Громадське

Про це йдеться в релізі компанії, повідомляє "Громадське". На ринок гаджет вийде вже наприкінці тижня, ціна стартує від 2399 доларів. 16-дюймовий дисплей Retina є найбільшим для ноутбука Mac. MacBook Pro має восьмиядерний процесор Intel Core i9 у найкращій комплектації, 6 динаміків, диск SSD з максимальним об'ємом пам'яті у 8 терабайтів, а також підтримує понад мільярд кольорів. Оперативна пам'ять гаджета - до 64 гігабайт. Він має найбільший серед MacBook об'єм батареї та нову клавіатуру Magic Keyboard, яка, яка запевняє компанія, дозволить швидко, зручно і тихо набирати текст. Спеціальна клавіша Escape дозволить швидко перемикатися між режимами та видами. Читайте також: Apple перенесла виробництво нових комп'ютерів в Китай

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