Apple випустила перший 16-дюймовий MacBook Pro
Про це йдеться в релізі компанії, повідомляє "Громадське".
На ринок гаджет вийде вже наприкінці тижня, ціна стартує від 2399 доларів. 16-дюймовий дисплей Retina є найбільшим для ноутбука Mac.
MacBook Pro має восьмиядерний процесор Intel Core i9 у найкращій комплектації, 6 динаміків, диск SSD з максимальним об'ємом пам'яті у 8 терабайтів, а також підтримує понад мільярд кольорів.
Оперативна пам'ять гаджета - до 64 гігабайт. Він має найбільший серед MacBook об'єм батареї та нову клавіатуру Magic Keyboard, яка, яка запевняє компанія, дозволить швидко, зручно і тихо набирати текст. Спеціальна клавіша Escape дозволить швидко перемикатися між режимами та видами.
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