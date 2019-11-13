Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Apple випустила перший 16-дюймовий MacBook Pro

МacBook Pro має восьмиядерний процесор Intel Core i9 у найкращій комплектації, 6 динаміків, диск SSD з максимальним об'ємом пам'яті у 8 терабайтів, а також підтримує понад мільярд кольорів
Компанія Apple без презентації випустила перший 16-дюймовий MacBook Pro, стартова ціна не відрізняється від 15-дюймового на момент його виходу у 2018 році.
Apple випустила перший 16-дюймовий MacBook Pro Фото: Громадське

Про це йдеться в релізі компанії, повідомляє "Громадське".

На ринок гаджет вийде вже наприкінці тижня, ціна стартує від 2399 доларів. 16-дюймовий дисплей Retina є найбільшим для ноутбука Mac.

MacBook Pro має восьмиядерний процесор Intel Core i9 у найкращій комплектації, 6 динаміків, диск SSD з максимальним об'ємом пам'яті у 8 терабайтів, а також підтримує понад мільярд кольорів.

Оперативна пам'ять гаджета - до 64 гігабайт. Він має найбільший серед MacBook об'єм батареї та нову клавіатуру Magic Keyboard, яка, яка запевняє компанія, дозволить швидко, зручно і тихо набирати текст. Спеціальна клавіша Escape дозволить швидко перемикатися між режимами та видами.

 

Читайте також: Apple перенесла виробництво нових комп'ютерів в Китай

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 11 2019 16:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.