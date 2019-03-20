Apple випустив нові навушники AirPods з бездротовим зарядним кейсом

"Незалежно від того, граєте ви в ігри, слухаєте музику чи насолоджуєтеся подкастами, ви отримаєте звук вищої якості"

Компанія Apple випустила навушники AirPods з новим процесором H1 та кейсом, який не треба підзаряджати дротом.

Процесор H1 дозволить підвищити якість звуку, прискорить час підключення до пристроїв та дозволить підтримувати голосове керування через Siri, повідомляє "Громадське".

"Незалежно від того, граєте ви в ігри, слухаєте музику чи насолоджуєтеся подкастами, ви отримаєте звук вищої якості", — зазначили в компанії.

Бездротовий футляр заряджається за поширеним стандартом передачі енергії Qi. Від звичного чохла він відрізняється зовнішнім світлодіодом, який показуватиме рівень заряду.

Apple вказує, що 15 хвилин зарядки у кейсі дозволять слухати музику впродовж 3 годин.

"Для того, аби перевірити рівень заряду, піднесіть AirPods до вашого iPhone або запитайте Siri", — вказали в компанії.

Нагадаємо, що у FaceTime від Apple знайшли недолік, що дозволяє підслуховувати за користувачами.