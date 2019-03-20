Apple випустив нові навушники AirPods з бездротовим зарядним кейсом
Процесор H1 дозволить підвищити якість звуку, прискорить час підключення до пристроїв та дозволить підтримувати голосове керування через Siri, повідомляє "Громадське".
"Незалежно від того, граєте ви в ігри, слухаєте музику чи насолоджуєтеся подкастами, ви отримаєте звук вищої якості", — зазначили в компанії.
Бездротовий футляр заряджається за поширеним стандартом передачі енергії Qi. Від звичного чохла він відрізняється зовнішнім світлодіодом, який показуватиме рівень заряду.
Apple вказує, що 15 хвилин зарядки у кейсі дозволять слухати музику впродовж 3 годин.
"Для того, аби перевірити рівень заряду, піднесіть AirPods до вашого iPhone або запитайте Siri", — вказали в компанії.
Нагадаємо, що у FaceTime від Apple знайшли недолік, що дозволяє підслуховувати за користувачами.
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