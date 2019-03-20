Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Apple випустив нові навушники AirPods з бездротовим зарядним кейсом

"Незалежно від того, граєте ви в ігри, слухаєте музику чи насолоджуєтеся подкастами, ви отримаєте звук вищої якості"
Компанія Apple випустила навушники AirPods з новим процесором H1 та кейсом, який не треба підзаряджати дротом.
Apple випустив нові навушники AirPods з бездротовим зарядним кейсом Фото: cnet.com

Процесор H1 дозволить підвищити якість звуку, прискорить час підключення до пристроїв та дозволить підтримувати голосове керування через Siri, повідомляє "Громадське".

"Незалежно від того, граєте ви в ігри, слухаєте музику чи насолоджуєтеся подкастами, ви отримаєте звук вищої якості", — зазначили в компанії.

Бездротовий футляр заряджається за поширеним стандартом передачі енергії Qi. Від звичного чохла він відрізняється зовнішнім світлодіодом, який показуватиме рівень заряду.

Apple вказує, що 15 хвилин зарядки у кейсі дозволять слухати музику впродовж 3 годин.

"Для того, аби перевірити рівень заряду, піднесіть AirPods до вашого iPhone або запитайте Siri", — вказали в компанії.

Нагадаємо, що у FaceTime від Apple знайшли недолік, що дозволяє підслуховувати за користувачами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 03 2019 17:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.