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У FaceTime від Apple знайшли недолік, що дозволяє підслуховувати за користувачами

Apple в екстреному порядку відключила підтримку групових дзвінків
Cерйозний недолік у сервісі аудіо- та відеодзвінків від Apple FaceTime дозволяє підслуховувати за користувачами до того, як вони відхилили або прийняли дзвінок.
У FaceTime від Apple знайшли недолік, що дозволяє підслуховувати за користувачами Фото: AFP

Проблема актуальна для всіх iOS-пристроїв під управлінням iOS 12.1, а також macOS-комп'ютерів. Її виявили користувачі і розповіли про це в соцмережах, в Apple вже пообіцяли випустити системне оновлення до кінця тижня, повідомляє AIN.ua.

Як відтворити недолік:

Зробіть відеодзвінок комусь із контактів.

Поки звучать дзвінки, свайпніть по екрану зверху вниз і натисніть "Додати користувача".

Додайте свій номер.

Розпочнеться груповий дзвінок. Ви почуєте не тільки себе, але і аудіодоріжку користувача, який поки не прийняв дзвінок.

Така прослушка непомітна для користувача, що приймає дзвінок. При цьому, якщо одержувач натисне на кнопку живлення, щоб перевести дзвінок у беззвучний режим, проблема ускладнюється: він починає чути власну аудіодоріжку, в той час як той, хто телефонує, отримує доступ до аудіо- і відеодоріжки одержувача.

Дізнавшись про проблему, Apple в екстреному порядку відключила підтримку групових дзвінків. Функція, представлена ​​на WWDC 2018, дебютувала в жовтні 2018 року.

Поки що найкраще рішення для користувачів - відключити FaceTime.

Як відключити FaceTime?

на iOS:

Запустіть "Налаштування".

Перейдіть до розділу FaceTime.

Вимкніть верхній тумблер.

на Mac:

Відкрийте програму FaceTime.

Відкрийте розділ FaceTime в меню-барі.

Натисніть "Відключити FaceTime".

Нагадаємо, навесні 2018 року стало відомо, що Facebook передав персональні дані десятків мільйонів користувачів компанії Cambridge Analytica, яка використовувала цю інформацію в інтересах передвиборного штабу Дональда Трампа. Після скандалу, що вибухнув, соцмережа змушена була розповісти про те, як вона поводиться з інформацією про користувачів.

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29 01 2019 13:18
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