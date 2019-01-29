У FaceTime від Apple знайшли недолік, що дозволяє підслуховувати за користувачами
Проблема актуальна для всіх iOS-пристроїв під управлінням iOS 12.1, а також macOS-комп'ютерів. Її виявили користувачі і розповіли про це в соцмережах, в Apple вже пообіцяли випустити системне оновлення до кінця тижня, повідомляє AIN.ua.
Як відтворити недолік:
Зробіть відеодзвінок комусь із контактів.
Поки звучать дзвінки, свайпніть по екрану зверху вниз і натисніть "Додати користувача".
Додайте свій номер.
Розпочнеться груповий дзвінок. Ви почуєте не тільки себе, але і аудіодоріжку користувача, який поки не прийняв дзвінок.
Така прослушка непомітна для користувача, що приймає дзвінок. При цьому, якщо одержувач натисне на кнопку живлення, щоб перевести дзвінок у беззвучний режим, проблема ускладнюється: він починає чути власну аудіодоріжку, в той час як той, хто телефонує, отримує доступ до аудіо- і відеодоріжки одержувача.
Дізнавшись про проблему, Apple в екстреному порядку відключила підтримку групових дзвінків. Функція, представлена на WWDC 2018, дебютувала в жовтні 2018 року.
Поки що найкраще рішення для користувачів - відключити FaceTime.
Як відключити FaceTime?
на iOS:
Запустіть "Налаштування".
Перейдіть до розділу FaceTime.
Вимкніть верхній тумблер.
на Mac:
Відкрийте програму FaceTime.
Відкрийте розділ FaceTime в меню-барі.
Натисніть "Відключити FaceTime".
Нагадаємо, навесні 2018 року стало відомо, що Facebook передав персональні дані десятків мільйонів користувачів компанії Cambridge Analytica, яка використовувала цю інформацію в інтересах передвиборного штабу Дональда Трампа. Після скандалу, що вибухнув, соцмережа змушена була розповісти про те, як вона поводиться з інформацією про користувачів.
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