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Арештовану Херсонську нафтоперевалку продали за 200 млн гривень

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У понеділок на майданчику OpenMarket за 200 млн гривень продали майновий комплекс Херсонської нафтоперевалки площею 5471,5 кв. м.
Арештовану Херсонську нафтоперевалку продали за 200 млн гривень Фото: setam.net.ua

Стартова ціна становила 161 млн гривень, передає LB.ua.

"Як ми і очікували, лот зацікавив великих гравців на ринку. Завдяки конкурентним торгам заробили додатково майже 39 млн гривень. Сподіваюся, після продажу підприємство буде ще активніше працювати на паливному ринку України", - заявив гендиректор ДП Віктор Вишньов.

Нагадаємо, що ситуація з поставками палива на українські нафтобази погіршилася - деякі АЗС були змушені простоювати через те, що нафтобази не змогли поповнити свої запаси.

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19 11 2019 12:20
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