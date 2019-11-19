БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ понеділок на майданчику OpenMarket за 200 млн гривень продали майновий комплекс Херсонської нафтоперевалки площею 5471,5 кв. м.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Арештовану Херсонську нафтоперевалку продали за 200 млн гривень
Колишній актив Курченка знайшов покупця
Фото: setam.net.ua
Стартова ціна становила 161 млн гривень, передає LB.ua.
"Як ми і очікували, лот зацікавив великих гравців на ринку. Завдяки конкурентним торгам заробили додатково майже 39 млн гривень. Сподіваюся, після продажу підприємство буде ще активніше працювати на паливному ринку України", - заявив гендиректор ДП Віктор Вишньов.
Нагадаємо, що ситуація з поставками палива на українські нафтобази погіршилася - деякі АЗС були змушені простоювати через те, що нафтобази не змогли поповнити свої запаси.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 11 2019 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?