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ПОЛІТИКА

Арестович звільняється з ОП після скандального коментаря про ракету у Дніпрі

17 січня 2023, 11:13
Арестович звільняється з ОП після скандального коментаря про ракету у Дніпрі
Фото: Главком
Принципова помилка, отже, у відставку.

Позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович написав заяву про звільнення після свого скандального коментаря про ракету, що вдарила по будинку в Дніпрі.

Про це Арестович повідомив у себе на фейсбук-сторінці.

"Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, отже, у відставку", – йдеться у його повідомленні.

Днями Арестович публічно неправдиво заявив, що російська ракета, яка зруйнувала будинок у Дніпрі, впала на після нібито її збиття українською ППО.

І хоча командування Повітряних сил ЗСУ спростувало цю заяву, бо українські військові наразі не мають технічної можливості збивати ракети Х-22, цю заяву Арестовича розповсюдили пропагандисти російської федерації для виправдання своїх терористичних атак на Україну.


війнаУкраїнаАрестовичОП

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