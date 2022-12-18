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Аргентина виграла Чемпіонат світу з футболу

18 грудня 2022, 20:12
Аргентина виграла Чемпіонат світу з футболу
Джерело: 24tv
Збірна Аргентини у фіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла Францію. Матч закінчився з рахунком 3:3, а в серії сильнішими виявилися латиноамериканці — 4:2.

Про це повідомляє "Суспільне".

Фінальний матч відбувався у Катарі на Національному стадіоні у Лусаїлі, який вміщує понад 86 тисяч людей.

У першому таймі на полі здебільшого домінували аргентинці, що призвело до двох голів у ворота французів: на 23-й хвилині рахунок з пенальті відкрив Ліонель Мессі, а на 36-й — перевагу подвоїв Анхель Ді Марія.

У першій половині другого тайму Франція теж не створила небезпечних моментів біля чужих воріт. Проте вже наприкінці матчу французи всього за дві хвилини рахунок зрівняли: спершу на 80-й з пенальті забив Кіліан Мбаппе, а через дві хвилини він вже із гри забив удруге.

Протягом додаткового часу команди знову обмінялися забитими голами: на 109-й хвилині забив Мессі, а на 118-й — пенальті знову реалізував Мбаппе.

Збірна Аргентини востаннє вигравала Чемпіонат світу ще у 1986 році. Команда виходила до фіналу у 1990 та 2014 роках, але в обох випадках поступалася Німеччині з рахунком 1:0. Натомість Франція провела цей матч у статусі чинної чемпіонки — вона виграла попередню світову першість у 2018 році.


Чемпіонат світу з футболуАргентина

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