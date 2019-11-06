Ар'єв закликає президента зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ
"10 днів тому від імені української делегації в ПАРЄ я звернувся до президента Зеленського з приводу ситуації в ПАРЄ. Можливо, новий президент ще лише входить в курс справ і не встиг занепокоїтися неприємною ситуацією в Раді Європи. Тому я, тепер публічно, прошу президента зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ, щоб делегація могла пояснити яка може бути реакція вищого посадовця, відповідального за українські зовнішні відносини, на те, що зараз відбувається в ПАРЄ", — написав Ар'єв на сторінці у Facebook, йдеться в "Громадське".
Нагадаємо, 3 червня Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проект резолюції, яка може повернути Росію до ПАРЄ і ускладнити запровадження санкцій в ПАРЄ проти неї. Резолюцію поставлять на голосування на сесії асамблеї 24 червня.
Додамо, що на засіданні комітету в Раді Європи схвалили рішення на шляху до зняття санкцій з Росії. 39 із 47 держав-членів підтримали проект міністерського рішення.
Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу Ради Європи після накладання на її делегацію санкцій у ПАРЄ у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України. Відтоді Росія не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.
Нині у Раді Європи діє потужне лобі, яке намагається повернути Росію до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.
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