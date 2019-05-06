Ар'єв вважає ситуацію щодо повернення Росії у ПАРЄ критичною

У разі внесення змін до регламенту Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), що забезпечить безумовне повернення Росії, Асамблея втрачає свій сенс і силу

Ар'єв заявив, що найближчим часом він і активна частина української делегації в ПАРЄ, разом із союзниками з інших країн, будуть робити все, щоб зупинити руйнівний для Ради Європи сценарій.

"Ситуація в ПАРЄ близька до критичної. МЗС зробив чітку заяву про перегляд відносин з Асамблеєю у разі безумовного повернення РФ. В секретаріаті ПАРЄ пропозиції зі зміни регламенту вважають самогубчими безвідносно до Росії: після цього ПАРЄ втрачає свій сенс і силу", - написав голова делегації Верховної ради України у ПАРЄ народний депутат Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook, йдеться в "Укрінформ".

Він повідомив, що написав листа новому Президенту України з проханням "відреагувати нарешті на цю ситуацію, коли заради політичної доцільності Німеччини і головуючої в Раді Європи Франції може бути суттєво обмежений санкційний механізм на догоду Росії, що є поганим сигналом для всього демократичного світу і є нічим іншим, як потаканням агресору".

"Наприкінці 30-х років минулого століття аналогічні події закінчилися погано для всієї Європи. Без винятку. Зараз історія пішла на нове коло", - констатував нардеп.

"Хоча протистояти цьому стає дедалі складніше", - зазначив Ар'єв.

Нагадаємо, що на засіданні комітету в Раді Європи схвалили рішення на шляху до зняття санкцій з Росії. 39 із 47 держав-членів підтримали проект міністерського рішення.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу Ради Європи після накладання на її делегацію санкцій у ПАРЄ у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України. Відтоді Росія не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі, яке намагається повернути Росію до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що скасування Радою Європи вимог до Росії щодо виконання нею своїх зобов'язань як країни-члена може дати Україні підстави заявляти про відмову від дотримання Мінських угод.

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