Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, що веде до повернення делегації РФ

"Це поганий варіант, який ускладнює санкційну процедуру, але повністю її не ліквідує, як того вимагали росіяни"

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи 3 червня схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій.

"Регламентний комітет ухвалив проект резолюції, яка може змінити правила ПАРЄ. Голосування 24 червня на сесії Асамблеї. Це поганий варіант, який ускладнює санкційну процедуру, але повністю її не ліквідує, як того вимагали росіяни", - повідомив глава делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Facebook.

"Навіть якщо резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкцій в урізаному варіанті, але залишиться", - додав він, зазначивши, що українська делегація була проти затвердження цієї резолюції.

Він також додав, що українська сторона протягом наступних трьох тижнів працюватиме над тим, щоб переконати Асамблею не ухвалювати цю резолюцію, адже це призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї.

Нагадаємо, що на засіданні комітету в Раді Європи схвалили рішення на шляху до зняття санкцій з Росії. 39 із 47 держав-членів підтримали проект міністерського рішення.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу Ради Європи після накладання на її делегацію санкцій у ПАРЄ у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України. Відтоді Росія не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі, яке намагається повернути Росію до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що скасування Радою Європи вимог до Росії щодо виконання нею своїх зобов'язань як країни-члена може дати Україні підстави заявляти про відмову від дотримання Мінських угод.

Читайте також: Правозахисники: повернення Росії до ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи