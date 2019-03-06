Правозахисники: повернення Росії до ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи

"Більше того, ситуація тільки погіршується і прикладів грубих порушень Росією міжнародних стандартів прав людини на окупованій нею території Криму та в зоні збройного конфлікту на Донбасі стає дедалі більше"

Безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ при повному нехтуванні Росією вимог організації стане моральною капітуляцією Ради Європи та поширенням непокараного зла.

Про це йдеться у відкритому зверненні українських правозахисних організацій до комітету ПАРЄ із питань процедури, імунітетів та інституційних справ, а також національних делегацій країн-учасниць Ради Європи, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок, 3 червня, регламентний комітет ПАРЄ обговорить повноваження національних делегацій, зокрема, російської, та може ухвалити рішення, що призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї. Нагадаємо, Росія не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Правозахисники застерігають ПАРЄ від позитивного рішення на користь Росії. Вони вказують, що РФ навіть не розпочала виконувати жодну із висловлених їй рекомендацій у резолюціях ПАРЄ, фактично зневажаючи статутні вимоги організації-члена Ради Європи.

"Більше того, ситуація тільки погіршується і прикладів грубих порушень Росією міжнародних стандартів прав людини на окупованій нею території Криму та в зоні збройного конфлікту на Донбасі стає дедалі більше", - зауважують підписанти звернення.

Серед порушень РФ вони вказують на переслідування правозахисників, журналістів і громадських активістів в Криму, що стало системним явищем. Зокрема, найновіші: наймасовіший арешт в історії окупованого Криму наприкінці березня та затримання двох кримськотатарських активісток Лутфіє Зудієвої та Муміне Салієвої наприкінці травня.

"У світлі цих фактів безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ виглядає моральною капітуляцією Ради Європи як міждержавної організації, котра дбає про забезпечення прав людини… Рішення про можливе повернення до ПАРЄ російської делегації при повному нехтуванні Росією вимог цієї організації є не підтримкою російського громадянського суспільства, а ударом по його цінностям і моральним засадам, фактично поширенням і множенням непокараного зла", - зазначають українські організації.

Підписанти наголошують: будь-яка дискусія щодо зняття санкційного тиску з Російської Федерації має починатися із вимоги до Росії звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України в Росії та на окупованих українських територіях Криму і Донбасу.

"На засіданні комітету 3 червня та під час червневої сесії ПАРЄ… ми просимо вас звернути увагу, що мова йде не тільки про Російську Федерацію, але й про інші країни-учасниці Ради Європи, яким позбавлення права ПАРЄ накладати санкції просто розв’яже руки, і від яких можна буде чекати посилення політичних переслідувань", - йдеться у зверненні.

Зверненя підтримали 12 українських правозахисних організацій, серед яких "Центр громадянських свобод", "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля", "Східноукраїнський центр громадських ініціатив", "Крим SOS" та інші.

Нагадаємо, що на засіданні комітету в Раді Європи схвалили рішення на шляху до зняття санкцій з Росії. 39 із 47 держав-членів підтримали проект міністерського рішення.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу Ради Європи після накладання на її делегацію санкцій у ПАРЄ у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України. Відтоді Росія не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі, яке намагається повернути Росію до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що скасування Радою Європи вимог до Росії щодо виконання нею своїх зобов'язань як країни-члена може дати Україні підстави заявляти про відмову від дотримання Мінських угод.

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