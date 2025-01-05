Армія рф почала застосовувати менше бронетехніки для штурмів – ISW

Після великих втрат в жовтні і листопаді 2024 року тактика росіян змінилась.

В останні тижні російські війська використовують усе менше бронетехніки під час штурмів на найбільш активних ділянках фронту.

Можливо росіяни намагаються зберегти техніку через зменшення радянських запасів, пише ISW в свожму щоденному звіті.

За даними українських військових джерел, війська рф використовують менше бронетехніки і вчиняють меншу кількість механізованих атак на Курахівському напрямку після того, як зазнали великих втрат техніки у жовтні та листопаді 2024 року.

Речник однієї з українських бригад, яка діє на Курахівському напрямку 3 січня заявив, що за останні кілька тижнів війська рф почали використовувати переважно піхоту для проведення атак у цьому районі, а бронетехніку використовують лише для вогневої підтримки піхотних атак.

Український підполковник розказав, що під час штурмів на сході України, російські війська дедалі частіше використовують електричні скутери, мотоцикли і всюдиходи. Він вважає, що, ймовірно, це є частиною постійних зусиль кремля, спрямованих на компенсацію втрат бронетехніки.

В інституті додають, що атаки біля середніх за розміром міських поселень, таких як Курахове і Покровськ, також можуть бути менш сприятливими для механізованих штурмів, ніж у невеликих населених пунктах і відкритих полях, де російські війська наступали впродовж більшої частини 2024 року.

"російські війська можуть використовувати менше бронетехніки на Курахівському і Покровському напрямках. Це може статися через те, що військові спробують переозброїти передові російські частини та з'єднання, а також якщо військове командування РФ не захоче відводити російські частини на відпочинок та відновлення і ризикує ще більше сповільнити російське просування на пріоритетних ділянках фронту", - вважають аналітики.

В ISW пишуть, що теперішні темпи виробництва бронетехніки і танків в рф демонструють, що такі втрати будуть непомірно високими у довгостроковій перспективі.

Тому росія продовжує скорочувати свої запаси техніки ще радянських часів.

"Здається дедалі менш імовірним, що російські військові до 2025 року зможуть утримати нинішній щорічний рівень втрат бронетехніки у майже 9 тисяч одиниць. Цей показник майже втричі перевищує річний рівень втрат за перші два роки війни", - додали в звіті.

Раніше ми повідомляли, що рф змістила увагу з захоплення Покровська на просування до кордонів Дніпропетровщини.